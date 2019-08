O presidente Jair Bolsonaro (PSL) ficou irritado com jornalistas e se comparou ao personagem de desenho animado Johnny Bravo, durante um evento, na última segunda-feira (05), na Bahia. “A campanha acabou para a imprensa, eu ganhei. Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro ganhou, porra. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil” disse o chefe do Executivo federal.

Questionado sobre ter empregado parentes e conhecidos em seu gabinete, e também sobre a indicação de seu filho, Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington (EUA). O presidente entendeu as perguntas como “frescura” e “idiotice”.

Nas redes sociais, os internautas criaram vários memes com Bolsonaro e Johnny Bravo. O assunto ficou em segundo lugar nos mais comentados do Twitter no Brasil. Até o presidente compartilhou uma foto do desenho.

O novo ícone da extrema-direita-bolsominion-xucra-jacobina-gado-robô-vaporwave-miliciana! Obrigado, @jairbolsonaro kkkkk pic.twitter.com/jHi88Ilh3Q — Dom (@domlancellotti) August 6, 2019

Jair johny bravo: personagem carismático mas estupido que só pensa em falar de si e adora ser rejeitado enquanto insiste na mesma tática. J.B adora ser mimado pela mamãe que o protege de qualquer idiotice que ele fale ...

Será que a mãe são seus eleitores ? pic.twitter.com/ozbwdVCOEQ — NORMOSE (@Normose_) August 6, 2019

Bolsonaro 10 x 0 Imprensa 😂🇧🇷 pic.twitter.com/MWneTSkzL0 — Isentões (@isentoes2) August 6, 2019

ele sabe que o Johnny Bravo é um idiota? pic.twitter.com/NbJmTvPnTc — Evanildo Vilela (@evanildo_vilela) August 6, 2019

Concordo plenamente com o Bozo, ele é muito parecido com o Johnny Bravo pic.twitter.com/i6grkh964h — JAG (@Jagnofound) August 6, 2019