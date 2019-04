Política Bolsonaro se desculpa por ‘velha política’ Presidente recebe líderes e presidentes de 7 partidos e propõe “ampla aliança”, mas não consegue adesões à base do governo

Um dia após o embate entre deputados e o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro abriu a agenda para receber líderes e presidentes de sete partidos. Com exceção do DEM, no entanto, os dirigentes das outras legendas saíram das reuniões mostrando ceticismo em relação ao governo e disseram não pretender entrar na base de sustentação do Planalto n...