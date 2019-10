Política Bolsonaro sanciona limite de gastos de campanha para eleição de 2020 Texto aprovado pelo Congresso esta semana determina que teto será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, corrigido pelo índice da inflação

O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que estabelece os limites de gastos de campanha para as eleições municipais de 2020. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 3. Para que a regra seja válida no pleito do ano que vem, o Planalto precisava sancionar a norma até esta sexta-feira (4), um ano antes do primeiro turno ...