Política Bolsonaro sabia da compra de vacinas, mas recuou após pressão de apoiadores em redes sociais Presidente inicialmente não se opôs à iniciativa, mas mudou de posição após reação, dizem assessores

O presidente Jair Bolsonaro foi informado no último final de semana da intenção da compra, pelo Ministério da Saúde, de 46 milhões de doses da vacina CoronaVac, em desenvolvimento pela empresa chinesa Sinovac com o Instituto Butantan. Segundo assessores tanto do Palácio do Planalto como do Ministério da Saúde, Bolsonaro, inicialmente, não se opôs à inic...