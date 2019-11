Política Bolsonaro revoga decreto que impedia expansão da cana-de-açúcar para Amazônia Decreto foi um dos principais fatores que tornou o etanol brasileiro em um diferencial para as exportações, justamente por proteger os biomas de desmatamento

O governo Bolsonaro revogou nesta quarta-feira (6) o decreto que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e impedia a expansão do cultivo por áreas sensíveis do País, como Amazônia e Pantanal. O decreto 6.961, de 2009, foi um dos principais fatores que tornou o etanol brasileiro em um diferencial para as exportações, justamente por proteger os biomas d...