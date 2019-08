Política Bolsonaro revela 'chateação' após declarações de ministro do STF: 'Foi para o lado pessoal' Ministro do STF Celso de Mello afirmou que presidente 'minimiza perigosamente a importância da Constituição'

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que ficou "chateado" com as afirmações dadas ao jornal O Estado de São Paulo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello. Em entrevista publicada no sábado, o ministro afirmou - ao comentar a decisão do STF que manteve a demarcação de terras indígenas com a Funai - que o presidente" minimiza perigosamente ...