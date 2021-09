Política Bolsonaro responde a Fux e diz que ‘Brasil está em paz’ Mandatário respondeu, em tom irônico, ao presidente do STF, que afirmou que o tribunal estará "vigilante" no feriado da Independência e que "liberdade de expressão não abrange violência e ameaça"

Às vésperas dos atos de raiz golpista marcados para 7 de Setembro, os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso mandaram alertas para rechaçar condutas autoritárias, e o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil "está em paz" e não precisa temer as manifestações. O mandatário respondeu, em tom irônico, ao presidente do STF, Luiz Fux, que afirmou que ...