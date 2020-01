Política Bolsonaro resgata protagonismo de Mourão após nove meses de ostracismo Presidente escolheu o vice-presidente, na última terça-feira (21), para coordenar os recém-criados Conselho da Amazônia e Força Nacional Ambiental

Neste começo de segundo ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro apostou em nomes moderados do seu próprio grupo político para ocupar funções de integrantes da "ala ideológica". As crises do vídeo de inspiração nazista que derrubou o secretário de Cultura e do desmatamento da Amazônia, que repercutiu até em Davos, levaram Bolsonaro a convidar a...