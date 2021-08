Política ‘Bolsonaro representa o retrocesso civilizatório, Lula, o retrocesso econômico’, diz Eduardo Leite Pré-candidato a presidente da República fala sobre a disputa interna no PSDB e as críticas da esquerda após afirmar que é gay

“Não podemos voltar ao passado que não deu certo para tirar o que não dá certo agora”, diz o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao se colocar como um pré-candidato a presidente da República de centro, sem radicalismo, com atuação equilibrada, diálogo e que busca o “resgate da confiança na política”. Ele afirma que o presidente Jair Bolsonaro (sem ...