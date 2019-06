Política Bolsonaro relaciona risco de faltar recursos para benefícios à oposição do PT Presidente fez a afirmação um dia depois de dizer que suspenderá benefício a idosos e pessoas com deficiência este mês se o Congresso não aprovar crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões

O presidente Jair Bolsonaro relacionou neste domingo (9.jun.2019) a possibilidade de faltar recursos para pagamento de programas sociais e de crédito à oposição do PT no Congresso ao PLN 4/2019. A medida autoriza o governo a emitir dívida para cobrir despesas correntes acima do valor que investiu em 2019 –o que é vedado pela chamada “regra de ouro”. “A oposiç...