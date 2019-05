Política Bolsonaro rejeita regulamentação da mídia no Brasil Além da imprensa, presidente também comentou sobre as mídias sociais: “a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação”

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afastou qualquer possibilidade de fazer uma regulamentação da mídia no país. Ele, inclusive, citou as redes sociais como veículo de mídia excluído de possibilidade de regulação. “Em meu Governo a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluída as sociais”, disse o presidente em sua conta ...