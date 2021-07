Política Bolsonaro reforça intenção de indicar André Mendonça ao STF e sugere dia de oração na Corte O presidente, que no passado disse querer indicar alguém "terrivelmente evangélico" no tribunal, afirmou que o atual titular da AGU é "ideal" para o Supremo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou nesta quarta-feira (7) que vai indicar o atual titular da AGU (Advocacia-Geral da União), André Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no STF (Supremo Tribunal Federal). Em entrevista à rádio Guaíba, Bolsonaro disse que ter que honrar seus compromissos. No passado, ele havia prometido indicar alguém...