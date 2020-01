Política Bolsonaro recua e desiste de recontratar assessor que viajou à Índia em jato da FAB Presidente disse, no Twitter, que decisão será publicada em nova edição do Diário Oficial. Ele também afirmou que PPI irá para a Economia

O presidente Jair Bolsonaro escreveu no Twitter na manhã desta quinta-feira, 30, que vai tornar sem efeito a admissão do ex-número 2 da Casa Civil, Vicente Santini, no novo cargo. É a segunda exoneração de Santini nesta semana. - Informo que em Diário Oficial será publicado: - Tornar sem efeito a admissão do servidor Santini; - Exonerar o interino da Cas...