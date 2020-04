Política Bolsonaro recua e anula nomeação de Ramagem para direção-geral da Polícia Federal Anulação da nomeação foi publicada no Diário Oficial da União com assinatura do presidente; mais cedo, ministro Alexandre de Moraes barrou a indicação do Planalto para a chefia da PF

O presidente Jair Bolsonaro baixou decreto nesta quarta, 29, anulando a nomeação do ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, para a direção-geral da Polícia Federal. O ato ocorre após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspender a troca de comando da PF em decisão liminar. O decreto foi publicado no início da tarde no Diário Oficial da União ...