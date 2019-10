Política Bolsonaro recebe credenciais de 10 embaixadores Um embaixador assume o posto depois de entregar documentos enviados pelos presidentes de seus países ao governo do país onde atuará

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (3), em cerimônia no Palácio do Planalto, as credenciais de 10 novos embaixadores no Brasil. O evento foi fechado à imprensa. A partir de agora, estão habilitados a despachar no Brasil os embaixadores Norman Lizano Ortiz, da Costa Rica; Gorazd Rencelj, da Eslovênia; Jennifer Lynne May, do Canadá; Johanna Brisma...