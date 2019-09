Política Bolsonaro recebe alta, mas Mourão segue na presidência por mais 2 dias Presidente deve deixar hospital e ir para Brasília ainda nesta segunda-feira (16), na parte da tarde. Ele se recupera de uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional

O presidente Jair Bolsonaro retornará a Brasília nesta segunda-feira, 16, depois que receber alta do Hospital Vila Nova Star, o que deve ocorrer no período da tarde, após sessão de fisioterapia, afirmou o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros. Bolsonaro se recupera, em São Paulo, de uma cirurgia realizada no dia 8 de setembro, para correção de uma ...