Política Bolsonaro recebe advogado de Flávio no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) recebeu ontem no Palácio da Alvorada, o advogado Frederick Wassef, defensor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), no caso das movimentações suspeitas apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A reunião não estava prevista na agenda pública de Bolsonaro. Wassef chegou na residência oficial por volta das 11h30...