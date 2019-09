Política Bolsonaro reassumirá cargo na sexta e viagem a NY está mantida, diz porta-voz Otávio Rêgo Barros ressalta, no entanto, que decisão pode ser revista; presidente permanece com alimentação diretamente na veia e sonda nasogástrica, que deve ser retirada entre hoje e amanhã

O presidente Jair Bolsonaro reassumirá a partir desta sexta-feira, 13, a Presidência da República, afirmou o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, na manhã desta quinta-feira, 12. Bolsonaro se recupera no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, de uma cirurgia realizada no domingo, 8, para correção de uma hérnia incisional. Segundo Rêgo Barros, no entanto,...