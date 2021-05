Política Bolsonaro reage a CPI, faz menção homofóbica contra senador e diz que comissão teme Malafaia O Presidente reclamou que a CPI insiste em saber quem o aconselha e solicitou que o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fosse convocado

Após mais um depoimento desfavorável à gestão federal no combate ao coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro reagiu à CPI da Covid nesta quinta-feira (27) com xingamento, ironias e provocações a integrantes da comissão. Bolsonaro está em São Gabriel da Cachoeira (AM) e começou a edição de sua live semanal dizendo que indígenas usaram um chá de raízes para e...