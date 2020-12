Política Bolsonaro questiona tortura sofrida por Dilma; FHC e Lula defendem petista Presidente cobra raio-x de Dilma. Ex-presidentes o criticam

O presidente Jair Bolsonaro questionou a veracidade da tortura à qual a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi submetida durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985). Em conversa com apoiadores nessa segunda-feira (28), Bolsonaro ironizou os relatos de Dilma sobre o período em que foi presa, em 1970. O atual chefe do Planalto disse que aguardava um raio-x da ex-presidente p...