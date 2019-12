Política Bolsonaro quer que radares em estradas sejam apenas 'educativos', e não punitivos Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente citou a elaboração do recurso: "não vai ter grana"

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 19, que o governo elabora recurso sobre a decisão da Justiça de retornar o funcionamento de radares móveis de fiscalização em rodovias. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente citou a elaboração do recurso. "Já falei com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e se for possível voltam apenas a...