Política Bolsonaro quer isenção de Imposto de Renda para salários até R$ 3 mil Atual faixa de isenção é para até R$ 1.903,98

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o aumento da faixa de isenção para pagamento de Imposto de Renda (IR) dos atuais R$ 1.903,98 para, pelo menos, R$ 3 mil já para 2020. "É opinião minha. O Tostes (José Barroso Tostes Neto, secretário-especial da Receita Federal) que faz as projeções", afirmou. Em encontro com jornalista neste sábado no Palácio da Alvorada, Bolsonaro d...