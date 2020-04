Política Bolsonaro quer general como nº 2 da Saúde Eduardo Pazuello teria a missão de montar equipe-tampão para a pasta durante a pandemia, enquanto Teich seleciona time definitivo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quer indicar o general Eduardo Pazuello para assumir temporariamente como número 2 do Ministério da Saúde e montar uma equipe-tampão na pasta durante a pandemia do novo coronavírus, enquanto o ministro Nelson Teich seleciona seu time definitivo.Pazuello, escolhido para ser o secretário-executivo da pasta no lugar de João Gabbardo...