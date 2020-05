Política Bolsonaro publica trecho de vídeo de reunião para reforçar ideia de armar população "Como se começa uma ditadura? Desarmando o povo. O bem maior do homem? Sua liberdade", escreveu

O presidente Jair Bolsonaro reforçou neste sábado (23), a ideia de armar a população como forma de evitar uma ditadura. O chefe do Executivo compartilhou em suas redes sociais trecho do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril em que prega o posicionamento de armar o povo para "impedir uma ditadura no País". "Como se começa uma ditadura? Desarmando o povo. O b...