Política Bolsonaro projeta sigla para acirrar polarização Em reunião com aliados do PSL, presidente anuncia saída da legenda e criação do partido Aliança pelo Brasil

Em reunião com um grupo de aliados do PSL, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que deixará o partido pelo qual foi eleito e fundará uma nova sigla, batizada de Aliança pelo Brasil. A saída do PSL ocorre após uma crise que expôs a fratura da legenda, mas Bolsonaro escolheu esta semana para fazer o comunicado com o objetivo de acentuar o c...