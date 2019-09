Política Bolsonaro pretende saltar de paraquedas durante visita a Anápolis Presidente volta a Goiás nesta quarta-feira (4) para solenidade de entrega de avião militar

O presidente Jair Bolsonaro cogita pular de paraquedas durante uma visita que fará a Goiás nesta quarta-feira (4). A informação, divulgada pelo Valor, foi dada pelo próprio presidente, ao lado do ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. Bolsonaro tem compromisso previsto para as 10h desta quarta em Anápolis. No município, ele participa da cer...