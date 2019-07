Política Bolsonaro pretende ir à Câmara acompanhar parte da votação da Previdência A sessão do plenário da Casa que vai deliberar sobre a reforma da Previdência foi aberta na tarde desta terça-feira, 9, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia

O presidente Jair Bolsonaro pretende ir à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 10, pela manhã para acompanhar presencialmente parte da sessão de votação da proposta que modifica as regras de aposentadoria no País. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, deve acompanhá-lo. A sessão do plenário da Casa que vai deliberar sobre ...