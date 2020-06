Política Bolsonaro presta solidariedade a repórteres da Globo e repudia violência contra a imprensa Nesta quarta, um homem portando uma faca invadiu a sede da TV Globo, no Jardim Botânico, no Rio, e fez a repórter Marina Araújo refém

O presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com a repórter da TV Globo no Rio de Janeiro que, nesta quarta-feira (10), foi feita de refém por um homem armado com uma faca e disse repudiar atos de violência contra profissionais da imprensa. "Repudio completamente qualquer ato de violência contra profissionais da imprensa, o que vai na contramão de nossa ...