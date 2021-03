Política Bolsonaro prepara fala em cadeia para criticar lockdown Presidente também quer aproveitar pronunciamento nacional para defender isenção de impostos federais sobre o diesel e gás

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prepara um pronunciamento em cadeia nacional para hoje no qual pretende defender a isenção de impostos sobre o diesel e criticar as medidas de restrição por causa do aumento de internações pelo coronavírus. A ideia inicial era de que a fala em cadeia nacional fosse transmitida ontem, mas o presidente decidiu adiá-la. Segu...