Política Bolsonaro precisará de 500 mil assinaturas para nova sigla, estimam advogados Ideia é retirar o partido do papel a tempo de lançar candidatos a disputa eleitoral municipal do próximo ano

A equipe jurídica que trabalha pela saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL estima que as 500 mil assinaturas necessárias para criação de um novo partido devem ser entregues até março de 2020 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a advogada Karina Kufa, a ideia é retirar o partido do papel a tempo de lançar candidatos a disputa eleitoral municipal do próximo ...