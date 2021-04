Política ‘Bolsonaro precisa dizer por escrito que quer voltar ao PSL’, diz Delegado Waldir Delegado Waldir faz críticas ao presidente, mas aponta ‘maiores possibilidades’ em retorno ao partido e ‘armistício’ para 2022

No comando do PSL em Goiás, o deputado federal Delegado Waldir Soares acredita que são altas as chances de o presidente da República, Jair Bolsonaro, retornar ao seu partido para a eleição de 2022, quase um ano e meio após rompimento provocado por disputa pelo controle da sigla. Em entrevista ao POPULAR, o parlamentar diz que o tempo de TV e o dinheiro para financiamento de...