Política Bolsonaro posta vídeo com cachorro e anuncia criação de Secretaria de Animais Órgão será criado em agosto de 2019

O presidente Jair Bolsonaro anunciou em seu perfil no Twitter na noite de segunda-feira (29) que criará a Secretaria de Animais em agosto de 2019. Bolsonaro escreveu que conversou com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para que as Forças Armadas forneçam suporte para a criação do órgão. “Todos os poucos cargos virão de outras secretarias, sem qualqu...