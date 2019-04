Política Bolsonaro percebeu que precisa dos partidos, diz líder do governo no Senado "O presidente é o primeiro desde a redemocratização que compõe uma equipe ministerial sem consultar partidos", ressaltou Fernando Bezerra (MDB-PE)

O presidente Jair Bolsonaro percebeu que, para cumprir a agenda apresentada na campanha eleitoral, precisará do apoio dos partidos políticos, segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE). Apesar disso, não há expectativas de que o governo conseguirá formar uma base aliada 'tradicional' no Parlamento, ao menos não da forma f...