Política Bolsonaro pede nomes de olavistas demitidos por Regina Duarte Presidente deverá reverter a escolha de Marcos Teixeira Campos como presidente da Funarte depois que perfis bolsolavistas nas redes passaram a apontar que ele seria ligado ao PSOL

Depois de ameaçar, em pleno discurso na posse de Regina Duarte, usar seu “poder de veto” sobre nomeações, Jair Bolsonaro usou posts de apoiadores no Facebook para pedir os nomes dos olavistas demitidos pela nova secretária nacional de Cultura. Foram centenas de comentários no post do presidente críticos à atriz, que está sob bombardeio bolsolavista desde que exoner...