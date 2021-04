O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (22) que o Brasil está disposto a colaborar com os esforços mundiais para preservação do meio ambiente e reforçou que pretende antecipar metas de neutralidade climática. Pediu “justa remuneração” pelos serviços ambientais executados pelo Brasil. Deu a declaração na “Cúpula dos Líderes sobre o Clima”, organizada pelo governo dos Estados Unidos.

Bolsonaro disse que o Brasil tem o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e de alcançar a neutralidade climática até 2050, antecipando em 10 anos a previsão anterior.

“Será uma tarefa complexa, e medidas de comando e controle são parte da resposta”, disse o presidente. Bolsonaro foi o 17º chefe de Estado convidado a discursar.

O presidente do Brasil disse que determinou o fortalecimento de órgãos ambientais apesar da limitação orçamentária do governo. Bolsonaro afirmou estar aberto à contribuição de entidades internacionais e pessoas “dispostas a atuar de maneira imediata e construtiva”.

Disse que os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos para impulsionar o investimento e defendeu a remuneração por serviço ambiental. “É preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação”, disse.

O presidente dos Estados Unidos e anfitrião do encontro, Joe Biden, disse que precisaria deixar o evento depois do 14º discurso. Saiu minutos antes da fala de Bolsonaro, que foi o 17º. Não escutou o presidente do Brasil nem o da Argentina.

Biden convidou Bolsonaro e outras 39 autoridades mundiais para o fórum virtual sobre o clima. Seria o primeiro encontro dos dois. O evento vai até esta sexta-feira.

O objetivo do evento é abordar a urgência e os benefícios econômicos de ações ambientais mais significativas, informou a Casa Branca em sua página na internet. Segundo o governo dos EUA, a cúpula é também uma preparação para a COP26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) marcada para novembro, em Glasgow, na Escócia.

Biden —o primeiro líder a discursar— anunciou a meta de cortar pela metade a emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global até o fim da década e zerar totalmente as emissões do país até 2050. Ele e a vice-presidente do país, Kamala Harris, abriram a cúpula.

“Juntos, nós dividimos uma preocupação e uma ameaça comum“, disse Harris no discurso que deu início ao encontro. A vice-presidente defendeu que a cúpula foque em discussões que tenham como objetivo o desenvolvimento de comunidades mais saudáveis, energia e tecnologia limpa e atenção às comunidades mais vulneráveis.

EXPECTATIVA

Nos últimos dias, diversos grupos questionaram o governo brasileiro sobre o tom a ser adotado na cúpula do Clima. Representantes da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) se reuniram com os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Tereza Cristina (Agricultura) na véspera. Pediram “ações que mostrem comprometimento com o combate ao desmatamento”.

Grupo de empresários enviou carta ao governo na terça-feira (20), pedindo “medidas mais ambiciosas” na cúpula. No mesmo dia, artistas do Brasil e dos EUA pediram a Biden que não assinasse nenhum acordo com Bolsonaro.

O presidente almoçou na quarta-feira (21) com parte da equipe na casa do ministro Fábio Faria (Comunicações), em Brasília. Em resposta às críticas a Salles na véspera da Cúpula do Clima, integrantes do governo publicaram fotos do encontro com a hashtag #FicaSalles.

ASSUNTOS DISCUTIDOS

Eis os principais temas do encontro que começa nesta quinta-feira:

redução de emissões de gases estufa: unir esforços das principais economias do mundo para diminuí-las nesta década de crise e manter o teto de aquecimento de 1,5ºC;

financiar a emissão zero: mobilizar os setores público e privado para financiarem a transição para emissão líquida zero e ajudar países mais vulneráveis a impactos climáticos a lidar com eles;

benefícios econômicos: discutir os benefícios financeiros da ação climática, com ênfase na criação de empregos, e a importância de garantir que todas as comunidades e trabalhadores se beneficiem da transição para uma nova economia de energia limpa;

inovação tecnológica: estimular tecnologias de transformação que podem ajudar a reduzir emissões e a adaptação às mudanças climáticas e, simultaneamente criar novas oportunidades econômicas e indústrias do futuro;

terceiro setor e entes subnacionais: apresentar atores subnacionais e não estatais comprometidos com a recuperação ambiental e uma visão equitativa para limitar o aquecimento a 1,5ºC, e que estão trabalhando em colaboração com os governos nacionais;

vida e subsistência: discutir meios para fortalecer a capacidade de proteger vidas e meios de subsistência dos impactos da mudança climática, abordar os desafios de segurança global colocados pela alteração ambiental e o papel das soluções baseadas na natureza para atingir as metas de emissões líquidas zero até 2050.

QUAIS LÍDERES PARTICIPAM

Eis a lista dos convidados:

África do Sul: presidente Matamela Cyril Ramaphosa;

Alemanha: chanceler Angela Merkel;

Antígua e Barbuda: primeiro-ministro Gaston Browne;

Arábia Saudita: rei Salman bin Abdulaziz Al Saud;

Argentina: presidente Alberto Fernández;

Austrália: primeiro-ministro Scott Morrison;

Bangladesh: primeira-Ministra Sheikh Hasina;

Brasil: presidente Jair Bolsonaro;

Butão: primeiro-ministro Lotay Tshering;

Canadá: primeiro-ministro Justin Trudeau;

Chile: presidente Sebastián Piñera;

China: presidente Xi Jinping;

Cingapura: primeiro-ministro Lee Hsien Loong;

Comissão Europeia: presidente Ursula von der Leyen;

Conselho Europeu: presidente Charles Michel;

Colômbia: presidente Iván Duque;

Coreia do Sul: presidente Moon Jae-in;

Dinamarca: primeira-ministra Mette Frederiksen;

Emirados Árabes Unidos: presidente Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan;

Espanha: primeiro-ministro Pedro Sánchez;

França: presidente Emmanuel Macron;

Gabão: presidente Ali Bongo Ondimba;

Índia: primeiro-ministro Narendra Modi;

Indonésia: presidente Joko Widodo;

Israel: primeiro-ministro Benjamin Netanyahu;

Itália: primeiro-ministro Mario Draghi;

Jamaica: primeiro-ministro Andrew Holness;

Japão: primeiro-ministro Yoshihide Suga;

México: presidente Andrés Manuel López Obrador;

Nigéria: presidente Muhammadu Buhari;

Noruega: primeira-Ministra Erna Solberg;

Nova Zelândia: primeira-ministra Jacinda Ardern;

Polônia: presidente Andrzej Duda;

Quênia: presidente Uhuru Kenyatta;

Reino Unido: primeiro-ministro Boris Johnson;

República das Ilhas Marshall: presidente David Kabua;

República Democrática do Congo: presidente Félix Tshisekedi;

Rússia: presidente Vladimir Putin;

Turquia: presidente Recep Tayyip Erdoğan;

Vietnã: presidente Nguyễn Phú Trọng.