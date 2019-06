Política Bolsonaro pede "investigação imediata e punição severa" em caso de avião da FAB com 39 kg de cocaína Presidente ressaltou que episódio não tem relação com sua equipe. Sargento preso atenderia o avião reserva da Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou ao Twitter nesta quarta-feira, 26, para comentar a prisão do sargento da Aeronáutica, em Sevilha, na Espanha, que chegou ao país com 39 quilos de cocaína em sua bagagem pessoal. O chefe do Executivo disse que o episódio é "inaceitável". "Apesar de não ter relação com minha equipe, o episódio de ontem, ocorrido na Espanha,...