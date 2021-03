Política Bolsonaro passa a defender vacina para diminuir desgaste Com mais de 270 mil mortos pela Covid-19 no País e a entrada do ex-presidente Lula como seu provável adversário em 2022, presidente muda discurso

Desde o início da disseminação do novo coronavírus, no começo de 2020, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sempre falou e agiu em confronto com as medidas de proteção, em especial a política de isolamento da população.Ele já usou as palavras histeria e fantasia para classificar a reação da população e da imprensa à pandemia. Dias atrás, por exemplo, afirmou: ...