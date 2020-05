Política Bolsonaro participa de manifestação e diz que não irá 'mais admitir interferência' Presidente foi até rampa do Palácio do Planalto para falar com apoiadores, que gritavam 'Moro traidor'

O presidente Jair Bolsonaro participa neste domingo, 3, de manifestação em favor de seu governo e repleta de palavras de ordem contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Na rampa do Palácio do Planalto e aos gritos de ‘mito’, ‘Moro traidor’, ‘não desista’ e ‘fechados com Bolsonaro’, o presidente a...