Bolsonaro participa de evento sobre preservação do Araguaia, em Aragarças

Jair Bolsonaro está em Goiás novamente nesta quarta-feira (5). Desta vez, o presidente participa do lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, uma parceria entre os governos do Mato Grosso e Goiás. Bolsonaro chegou a Barra do Garças (MT) por volta das 9h45 e foi recepcionado pelos governadores Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás, Mauro Mendes (DEM), do Mato Grosso...