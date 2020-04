Política Bolsonaro participa de evento militar em Porto Alegre e panelaços marcam a visita Apesar do protesto à presença do presidente, apoiadores o receberam no aeroporto e marcaram presença nas imediações da unidade militar

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou, no fim da manhã desta quinta-feira (30), da cerimônia de troca de liderança no Comando Militar do Sul (CMS), no centro de Porto Alegre. Desde cedo, apoiadores do presidente marcaram presença nas imediações da unidade militar. Em contrapartida, “panelaços” também foram registrados em protesto a presença de Bolsonaro. S...