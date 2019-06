Política Bolsonaro parabeniza STF por decisão sobre venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso Presidente volta para o Brasil na manhã desta sexta-feira, depois de visita a Buenos Aires

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou o Supremo Tribunal Federal (STF) pela decisão tomada nesta quinta-feira, 6, em plenário que permite a venda de subsidiárias de estatais sem a necessidade de aprovação no Congresso. "As empresas-mãe ainda terão de passar pelo Parlamento. Não deixou de ser um avanço. Parabéns. Meus cumprimentos ao Sup...