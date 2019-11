Política Bolsonaro parabeniza Flamengo por título da Libertadores Horas antes de o Flamengo vencer a Libertadores, o presidente havia dito esperar uma vitória da equipe brasileira por 2 a 0

O presidente Jair Bolsonaro comemorou neste sábado, 23, a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o River Plate, da Argentina, na final da Copa Libertadores. "Parabéns, Flamengo, campeão da Copa Libertadores da América 2019! Partida emocionante e histórica. Isso é futebol! O Mengão é o Brasil no Mundial de Clubes. Estaremos na torcida!", escreveu o presidente no Twitter. - Parabéns ...