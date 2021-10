Política Bolsonaro ouve sermão sobre Covid e desemprego durante missa Presidente recebeu aplausos e vaias em Aparecida e padre fez discurso com referências à situação do país; mais cedo, arcebispo disse que ‘pátria amada não pode ser pátria armada’

O presidente Jair Bolsonaro esteve no Santuário Nacional Aparecida na tarde desta terça-feira (12), onde foi recebido com aplausos e vaias e ouviu um sermão com referências à situação atual do país, incluindo o desemprego e a pandemia da Covid-19. Mais cedo, antes da chegada do mandatário, o arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, criticou bandeiras e práticas de g...