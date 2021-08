O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ex-secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Bianco, para a Advocacia Geral da União (AGU). André Mendonça, que estava na AGU, foi demitido do cargo. As movimentações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (6).

Na quinta-feira (5), o Poder360 revelou que Bolsonaro já tinha informado ministros da escolha. A decisão veio depois de Mendonça acertar a exoneração com o chefe do Executivo para se dedicar integralmente à sabatina do Senado. Ele pleiteia uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal).

Há 1 semana, o presidente nomeou Bianco para o cargo de secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, recentemente recriado pelo governo e chefiado por Onyx Lorenzoni. O decreto publicado hoje também exonera Bianco do cargo.

Antes de assumir como nº 2 do ministério, Bianco foi secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A sua ida para o novo ministério foi negociada por Paulo Guedes, que queria manter uma pessoa “de confiança” na nova pasta. A presença de Bianco também seria importante para dar sequência a alguns projetos que estavam sendo desenvolvidos sob tutoria do ministro da Economia.

De acordo com o currículo divulgado na página oficial do governo, Bianco é mestre em Direito pela Unimar (Universidade de Marília), especialista em Direito Público e pós-graduado em Direito Processual Civil. É servidor de carreira, procurador federal da Advocacia Geral da União.

Já foi procurador-chefe da Procuradoria Seccional da PFE (Procuradoria Federal Especializada) junto ao INSS em Marília (SP) e procurador regional dos órgãos nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (PFE-INSS). Foi ainda assessor especial da Casa Civil.