Política Bolsonaro oficializa reforma ministerial Como anunciado, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) assume a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos

A reforma ministerial realizada pelo presidente Jair Bolsonaro foi oficializada com a publicação das mudanças no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (28). Como anunciado, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) assume a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. O general, por sua vez, foi realocado para a Secretaria Geral da Presidência, onde antes ...