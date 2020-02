Política Bolsonaro nomeia mais um militar, desta vez da Marinha, para cargo no Planalto Almirante Flávio Rocha assume posto de secretário especial de Assuntos Estratégicos; com escolha, pasta sobe de status e passa a ser vinculada diretamente ao gabinete presidencial

O presidente Jair Bolsonaro nomeou mais um militar para despachar com ele no Palácio do Planalto. Trata-se do almirante Flávio Augusto Viana Rocha, que assume o posto de secretário especial de Assuntos Estratégicos, no lugar de Bruno de Souza. Mas, agora com o almirante no comando, a SAE ganhou um novo status. A Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) deixou de s...