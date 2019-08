Política Bolsonaro nega que interferiu no Coaf, Receita e PF para atrapalhar investigações Sobre a mudança do Coaf ao Banco Central, presidente disse que o órgão deve estar trabalhando "em poucas semanas" para atender a sociedade

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a negar nesta quinta-feira, 22, que interferiu no Coaf, Receita e Polícia Federal para atrapalhar investigações ou proteger a própria família. "Tudo o que podiam fazer com a minha família já fizeram", disse. Segundo o presidente, foram quebrados sigilos da família e as informações chegaram à imprensa. "Causaram transtorno ...