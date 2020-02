Política Bolsonaro nega ligação com milícia e acusa 'PM da Bahia do PT' de matar capitão Adriano Presidente disse que Adriano era 'herói' quando recebeu homenagem do filho Flávio, em 2005

O presidente Jair Bolsonaro negou neste sábado, 15, ter ligação com milícias e responsabilizou a “PM da Bahia, do PT” pela morte de Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, que era procurado sob acusação de chefiar no Rio a milícia Escritório do Crime. O mandatário afirmou que conheceu o miliciano em 2005, nunca mais teve contato com ele e...