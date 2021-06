Política Bolsonaro nega existência, mas diz não ver problema em gabinete paralelo no combate à Covid As investigações da CPI da Covid no Senado estão direcionadas aos 14 integrantes do grupo de assessoramento ao presidente para temas ligados à pandemia e com defesa de teses negacionistas

Apesar de todas as evidências, o presidente Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira (15) a existência do gabinete paralelo que ditava a eles as regras de enfrentamento à pandemia de Covid. Caso existisse, seguiu o presidente, isso não seria um problema. As investigações da CPI da Covid no Senado estão direcionadas aos 14 integrantes do grupo de assessoramento ao pre...