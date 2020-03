O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que em nenhum momento usou a palavra para “falar contra o Congresso ou contra o Supremo Tribunal Federal” nos últimos 15 meses. “Pelo contrário, se tiver que falar um dia em público, falarei da importância dessas duas instituições na democracia”, completou. Bolsonaro agradeceu aos chefes dos Poderes pela união para combater a crise. No domingo, 16, o presidente participou de um ato a favor do seu governo e com críticas ao Congresso e ao STF em Brasília, apesar das recomendações para evitar aglomerações e contato entre as pessoas. “Em qualquer momento que precisar, estarei na linha de frente com meu povo”, afirmou. Disse ainda que não descarta nos próximos dias pegar um “metrô lotado em São Paulo” ou uma “barca no Rio de Janeiro”, na travessia até Niterói, como demonstração de que ele está “ao lado do seu povo” “É um risco que um chefe de Estado deve correr, tenho muito orgulho disso”, disse o presidente em entrevista no Palácio do Planalto ao lado de outros ministros. Todos chegaram de máscaras. A resposta de Bolsonaro foi a justificativa dele para ter ido aos atos de domingo, 15, quando ainda não havia realizado o segundo teste para saber se estava com coronavírus. Até agora, 17 pessoas que o acompanharam na comitiva nos Estados Unidos foram diagnosticados com a doença.